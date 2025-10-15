Oposición al traslado de Pediatría de Coia
La plataforma SOS Sanidade Pública celebró ayer una nueva concentración en repulsa por los planes de Sanidade para dotar de actividad el futuro Centro Integral de Salud del Olimpia Valencia. Ayer se concentraron ante el centro de salud de Coia, cuyo servicio de Pediatría será trasladado a la calle Lalín. El colectivo reprocha que se pierde la oportunidad de ampliar los servicios a la población.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo