Oposición al traslado de Pediatría de Coia

La plataforma SOS Sanidade Pública celebró ayer una nueva concentración en repulsa por los planes de Sanidade para dotar de actividad el futuro Centro Integral de Salud del Olimpia Valencia. Ayer se concentraron ante el centro de salud de Coia, cuyo servicio de Pediatría será trasladado a la calle Lalín. El colectivo reprocha que se pierde la oportunidad de ampliar los servicios a la población.

