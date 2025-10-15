La nieta de un marinero acusado de abusar sexualmente de ella cuando tenía 8 años: «Iba con miedo a casa del abuelo»

La Fiscalía pide 11 años y 3 meses de prisión para un marinero acusado de abusar sexualmente de su nieta de 8 años, hechos ocurridos supuestamente en el verano de 2022 y que este miércoles llegaron a juicio en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El ADN es una de las pruebas en su contra.

La niña, su madre y sus dos hermanos también menores de edad vivían en aquella época en la casa de los abuelos paternos. Dado que la madre trabajaba, en numerosas ocasiones en turno de noche, los niños se quedaban con los abuelos. Habría sido en estas ocasiones cuando el abuelo, según el testimonio de la menor, se sobrepasó con ella en la habitación o en el salón.

El acusado se declaró inocente y negó los tocamientos. La niña no tuvo que comparecer en el juicio porque se leyó el testimonio que, con las garantías de prueba preconstituida, ya prestó en la fase de instrucción. La menor relató los tocamientos y episodios de abusos sexuales y declaró que por ese motivo iba “con miedo” q cada de sus abuelos.

También declararon en el juicio la madre de la menor, los policías nacionales que detuvieron el 4 de septiembre de 2022 al acusado tras la denuncia presentada o las forenses.