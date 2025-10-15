«No está ahora mismo sobre la mesa un plan B para Povisa»

-¿La unidad de control y supervisión del contrato de Povisa detectó algún incumplimiento?

A día de hoy, Sanidade no tiene notificado ninguno, pero la unidad se dedica a controlar la ejecución del contrato día a día.

-¿Cumple Povisa el contrato en cuanto al número de facultativos en todos los servicios? Por ejemplo, en Cardiología.

Existe una obligación para Povisa de tener el persoal necesario para ejecutar el contrato. En este y otros contratos es habitual que se produzcan situaciones en las que sea necesario sustituir el personal. Povisa tiene que sustituirlas y la unidad de supervisión debe velar porque esta obligación se cumpla.

-Cardiología llevaba meses con uno o dos profesionales. ¿Considera el Sergas que cumple?

Otra de las novedades de este contrato es que los procesos de mayor complejidad de Cardiología, igual que en Neurocirugía, ya no están dentro del contrato y los llevan en el Cunqueiro.

-En cuanto a las prestaciones que sí son llevadas en Povisa por parte de Cardiología, Oftalmología, Endocrinología y Dermatología, ¿considera el Sergas que Povisa está cumpliendo en cuanto a calidad y tiempos?

Vigilamos porque así sea, desde luego. Lo garantizamos porque existe una unidad de supervisión que trabaja día a día y, si detecta algo, tendrá que notificarlo a Povisa para que inmediatamente rectifiquen. No se notificó ningún incumplimiento.

-¿Está el Chuvi asumiendo pacientes correspondientes a Povisa en la especialidad de Cardiología a través de urgencias?

El hospital Álvaro Cunqueiro, efectivamente, asumió porque dejó de estar dentro del contrato la alta complejidad. Está excluido del contrato expresamente electrofisiología y hemodinámica. En el caso del servicio de urgencias, desconozco el dato concreto de los pacientes adscritos a Povisa que son atendidos en las urgencias del Cunqueiro.

-¿No llevan una cuenta de todos los pacientes que entran con procesos que le corresponden a Povisa?

Desconozco ese dato. De todas formas, esto sucede con todo tipo de pacientes. Lógicamente, se atiende a todo el que entra por el servicio de urgencias de un hospital público. El nuevo contrato, que se firmó en marzo de este año, supone un contrato de servicios con pago por proceso atendido, por la actividad realmente realizada por Povisa. En el caso de que fuesen pacientes Povisa, ese servicio no sería abonado a Povisa.

-¿Cuántos pacientes están entrando por la vía de la segunda opinión procedentes de Povisa?

No tengo el dato.

-¿Acepta el Sergas que la atención en urgencias sea prestada por médicos sin MIR?

El contratista, Povisa tiene que tener todo el personal necesario y con la formación adecuada.

-¿Esa formación que consideran «necesaria» incluye MIR o no incluye MIR?

Voy a leer exactamente el contrato: «Los profesionales sanitarios deberán ser titulados de acuerdo con establecido en la ley de ordenación de profesiones sanitarias...»

-¿Acepta el Sergas la fórmula de que parte de los facultativos se desplacen desde otros puntos de España en fin de semana para pasar consulta u operar? ¿Cómo garantiza la continuidad asistencial?

El Sergas, en este contrato, desde el primero momento se preocupó de la equidad de los pacientes del área de Vigo. Por ello se establecen unas obligaciones que se están exigiendo: garantizar los protocolos de derivación a cirugía robótica, a ECMO y comités de tumores. También es obligatorio para Povisa usar las guías clínicas y los procesos asistenciales del Sergas. Y se le exigió la implantación de Ianus , la historia clínica electrónica. Está ya en hospitalización y esta semana empezará en urgencias. Supone un avance importante en equidad. En esa continuidad asistencial, todos los profesionales del Sergas van a tener acceso a la información de los adscritos a Povisa y los pacientes podrán consultar sus datos en e-Saúde.

-¿Con Urgencias termina la implantación del Ianus en Povisa?

Quedaría para la semaan del 20 de octubre la actividad ambulatoria. Es un trabajo ingente, se está migrando toda la información previa también.

-¿Considera el Sergas que Povisa está prestando una atención de calidad al nivel de los hospitales de la red pública?

Velamos porque esto sea así.

-¿Trabajan en un plan B por lo que pueda pasar?

En marzo de este año firmamos el nuevo contrato, tiene una vigencia de 2 años. Estamos vigilando su correcta ejecución.

-¿No se prepara un plan B por si a la empresa le va mal o por si al término del contrato la relación no se considera satisfactoria?

No es algo que esté ahora mismo sobre la mesa.

-¿Por qué se pactó esperar un año desde la firma del contrato y dejar 2025 sin plazo de cambio de hospital?

Es algo que venía sucediendo en el anterior contrato. Cada año se abre el periodo de elección y se decidió continuar en la misma línea.

-Pero en todo 2025 no se abre.

Se decidió así por la cadencia del contrato.

-¿Se va a poner un límite para aceptar salidas de Povisa ?

Mantenemos el criterio de libre elección. Solo la población que quiera estar, va a estar en Povisa.

-Si en abril, estas 112.000 personas que ahora atiende Povisa dicen que se quieren ir al Chuvi, ¿el Chuvi tiene capacidad para asumirlas?.

Tendríamos que garantizarlo

-¿Cómo?

Tendríamos que dimensionar los servicios. De todos modos, resultaría sorprendente.

-Ya pero, si un volumen mucho mayor que la capacidad real del Chuvi decide irse, ¿qué va a hacer el Sergas?

Está garantizada la atención sanitaria a la población. Habrá que dimensionar los servicios, el Sergas tendrá que trabajar para hacerlo. La población debe estar tranquila en ese sentido.