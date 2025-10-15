Multa de 200 euros: este es el coste de la reiterada infracción de tráfico en las «turboglorietas» de Vigo

Vigo acaba de estrenar una nueva «turboglorieta». Y, como de costumbre, su puesta en marcha arrancó con polémica entre defensores y detractores. Pero también con infracciones. Muchas infracciones. Y el coste de la más habitual supone un pico para el bolsillo de los conductores: 200 euros de multa.

Hace diez años que Vigo estrenó su primera «turborrotonda». La ciudad se llenó desde entonces de turbogiros que contribuyeron a mejorar la fluidez del tráfico en estas intersecciones. Pero lo más importante fue que los accidentes en ellas se desplomaron. Pese a ello, todavía hay conductores que continúan cometiendo el mismo error. Y, en la nueva «turboglorieta» de la Avenida de Madrid –principalmente por falta de costumbre– está siendo reiterado: cada pocos segundos algún piloto comete esta cara infracción.

A grandes rasgos, la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid (y cualquier otra) funciona como debería hacerlo cualquier rotonda normal. Pero, en este caso, con líneas continuas que ayudan a los conductores a entrar y salir de ella sin problemas en función de la salida que vayan a tomar y sin necesidad de realizar arriesgados cambios de carril. Y he aquí su ventaja, pero también su caro inconveniente si no se respeta.

La principal infracción que están cometiendo los conductores es la de atravesar una línea continua. Lo hacen, casi siempre, cuando salen de Vigo en dirección a O Porriño y entran en la «turboglorieta» por el carril izquierdo (interior). Por este carril no está permitido salir hacia el seminario, pero muchos conductores, en lugar de dar otra vuelta, optan por atravesar la línea continua, meterse en el carril central y seguir pese al frenazo que le obliga a dar a los conductores que van bien: riesgo de multa, pero también de accidente. Esta maniobra, de ser denunciada, conlleva una sanción de 200 euros.

El Reglamento General de Circulación prohíbe rebasar las líneas continuas en su artículo 167. Y, aunque hay excepciones (como para adelantar a ciclistas, ciclomotores, peatones...) el de atravesarla por haber cometido un error y querer cambiar de carril no está entre ellas.

Recomendaciones

Por ello, y para evitar que un agente tramitar la citada sanción, una recomendación a la que deben atender todos los conductores es la de olvidarse de algo que se enseña en las autoescuelas: aferrarse al carril derecho para evitar responsabilidades en caso de accidente no es posible en la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid. Y, en la práctica, no debería serlo en ninguna rotonda. Portugal, por ejemplo, lo deja ya claro en su Código de Circulación, incluso con multas. En España, sin embargo, nada en su Código de Circulación impide dar una vuelta completa por el carril derecho.

Plano de la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid de Vigo. / Concello de Vigo

Para no liarse, los conductores deben tener en cuenta que en las «turborrotondas» de Vigo deben elegir antes bien el carril por el que entran. Una vez dentro, tendrán que seguir la trayectoria marcada por las líneas continuas. De lo contrario, no solo cometerán una infracción, sino que podrían colisionar con otro vehículo.

En lo que respecta a la de la Avenida de Madrid saliendo de Vigo hacia O Porriño, hay tres opciones para trazarla bien y evitar atravesar una línea continua:

Carril de la izquierda (interior): para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño.

para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño. Carril central: solo para seguir de frente hacia O Porriño.

solo para seguir de frente hacia O Porriño. Carril derecho: para girar hacia Raposeira, continuar hacia O Porriño o entrar en el hipermercado Alcampo.

En sentido contrario, de O Porriño hacia Vigo, es más sencillo, ya que solo hay dos carriles:

Carril izquierdo (interior): para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central).

para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central). Carril derecho: para seguir hacia Plaza de España o girar a la derecha hacia Gandarón.

Los movimientos llegando desde Raposeira o Gandarón son similares. Pero a mayores, desde ambos cruces se habilitarán dos accesos directos a la Avenida de Madrid que permitirán no entrar en la «turboglorieta» si se sale de Gandarón hacia la Plaza de España y de Raposeira hacia O Porriño (desde esta última salida se podrá acceder también directamente al hipermercado Alcampo.)