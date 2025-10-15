El apoyo a Gaza no cesa en Vigo

Los problemas de Palestina todavía no han terminado. El «acuerdo de paz» firmado el pasado lunes no es del todo claro para los cientos de maniestantes que este miércoles han recorrido las calles de la ciudad. Hay cientos de cadáveres por identificar y devolver, un ejército israelí que todavía no desocupó la franja y una reconstrucción de Gaza en dudosas manos, entre otros conflictos.

Mientras, una vez más, Vigo ha salido a la calle para protestar, para apoyar a Palestina en un genocidio que todavía no finalizado. Los promotores de esta última protesta indican que el principal cometido es visibilizar la complicidad internacional con los ataques y exigir el fin de las relaciones con Israel.

La marcha vino acompañada de un parón laboral de dos horas por turno, convocado por CCOO y la UGT. El primero fue de madrugada, para aquellos con un trabajo nocturno, entre las 2.00 y las 4.00 horas. Hubo otro por la mañana, entre las 10.00 y las 12.00, y un último por la tarde, de 17.00 a 19.00. La CIG, por su parte, propuso parar cuatro horas y CUT y CGT todo el día.

Por la mañana, cientos de personas salieron de Vía Norte y bajaron por Urzáiz. Eran sobre todo miembros de los sindicatos y estudiantes, que faltaron a las aulas para unirse a la protesta. Desde universitarios, a estudiantes de Bachillerato, E.S.O o FP. Todos ellos gritaron con energía lemas como «non é unha guerra, é un xenocidio».

Por la tarde hubo una nueva salida desde el mismo punto y otras 400 personas (aproximadamente) salieron con pancartas y coreando lemas.