La humanización de la calle San Roque, ya en marcha

El Concello de Vigo ha puesto en marcha los trabajos de humanización de la rúa San Roque en el tramo comprendido entre Gregorio Espino y Reiseñor, una actuación con un presupuesto de casi dos millones con la que se ampliarán aceras, se generará una plaza nueva y se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento.

El alcalde, Abel Caballero, destacó la calidad de la obra y la Diputación le recordó que es la institución provincial la que aporta la mayor parte del presupuesto.