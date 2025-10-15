La Gerencia del Sergas en Vigo convoca a los radiólogos en huelga a negociar
La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo ha llamado a los convocantes de la huelga de radiólogos para volver a sentarse a hablar el próximo jueves, tal y como informan estos últimos. Será dos semanas después de su último encuentro y en el noveno día de su paro indefinido, que está dejando alrededor de un centenar de pruebas suspendidas al día, sin contar las horas extras que no se están programando.
Por otra parte, en el Hospital Meixoeiro se concentraron ayer trabajadores convocados por la junta de personal del Área Sanitaria de Vigo, tras denunciar una agresión a una enfermera el día 3. Denuncian que, en el último mes, se han registrado 18 agresiones a sanitarios y cuatro de ellas fueron físicas. El año pasado, se contabilizaron más de 200.
