El director de la Escuela Naval de Marín descubre la ETEA
El nuevo responsable del centro, el capitán de navío Tomás Clavijo Rey-Stolle, recorrió las instalaciones con los integrantes de Marinetea para conocer cómo funcionaba
V. C.
Veinte años no son nada, a no ser que no los hayas vivido en primera persona. Las instalaciones de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada en Teis siguen suscitando el interés incluso entre aquellos que no tuvieron oportunidad de formarse en ellas.
Éste es el caso del actual director de la Escuela Naval Militar de Marín, el capitán de navío Tomás Clavijo Rey-Stolle, quien tras su llegada a la dirección del centro pontevedrés «tenía ilusión en venir a ver lo que eran las instalaciones» viguesas de la mano de la asociación de Marinetea.
Durante la misma estuvo acompañado por el capitán de fragata Juan Abal Rodríguez, secretario del centro y quien sí tuvo la oportunidad de trabajar en su día en las instalaciones de Ríos. Sin embargo, debido a su edad y franja generacional, este marine con experiencia en los buques Cantabria y Tramontana, no corrió la misma suerte. El presidente de Marinetea, Carlos Pérez Rodríguez, valoró muy positivamente este encuentro y agradeció la cordialidad del mismo.
Clavijo, perteneciente a una importante saga familiar en la Armada, firmó en el libro de honor de la agrupación de veteranos. Al mismo tiempo, ambas instituciones se agasajaron mutuampente con una metopa conmemorativa y un diploma. Este militar afronta el primero de sus tres cursos al frente de la Escuela Naval Militar de Marín.
