Empujón del Gobierno a dos centros de FP para «seguir en la excelencia»

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó los dos centros de Formación Profesional de la provincia que han recibido una ayuda económica de 200.000 euros por parte del Ministerio de Educación, FP y Deportes para «seguir en la excelencia», dentro de una red estatal de 40 institutos.

La jornada arrancó en A Illa de Arousa, en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura, donde Losada conoció pormenorizadamente los procesos de cría de las especies comerciales de pescado, crustáceos y moluscos.

Ya en Vigo, en el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico, acompañó a la directora del centro, Ana Otero, por unas instalaciones que son referencia normativa en el sector. El subdelegado visitó tanto las aulas como los simuladores de navegación y de máquinas.