DeWolff actuará en el Underfest Xacobeo

El Underfest Xacobeo anuncia un nuevo avance de su cartel 2025 con la incorporación de destacados nombres internacionales y nacionales. Figuras de renombre que se estrenarán en Galicia como los franceses Tahiti 80, los neerlandeses DeWolff o los estadounidenses We are scientists, junto a proyectos de referencia en el panorama español como Chucho.