Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DeWolff actuará en el Underfest Xacobeo

El Underfest Xacobeo anuncia un nuevo avance de su cartel 2025 con la incorporación de destacados nombres internacionales y nacionales. Figuras de renombre que se estrenarán en Galicia como los franceses Tahiti 80, los neerlandeses DeWolff o los estadounidenses We are scientists, junto a proyectos de referencia en el panorama español como Chucho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents