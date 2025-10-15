DeWolff actuará en el Underfest Xacobeo
El Underfest Xacobeo anuncia un nuevo avance de su cartel 2025 con la incorporación de destacados nombres internacionales y nacionales. Figuras de renombre que se estrenarán en Galicia como los franceses Tahiti 80, los neerlandeses DeWolff o los estadounidenses We are scientists, junto a proyectos de referencia en el panorama español como Chucho.
