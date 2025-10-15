Caballero liga al control del patronato la negativa de la Xunta a tasar el Ifevi

Lejos de amainar, sigue la tormenta política abierta entre Concello y Xunta por la ampliación del recinto ferial de Cotogrande solicitada por Conxemar para anclar la feria a Vigo durante muchos años más.

Un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusase al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de crear «polémicas estériles» y de impedir cualquier tipo de acuerdo tras reclamar por carta el regidor al mandatario autonómico que aceptase una valoración de un tasador independiente de los activos del Ifevi, el alcalde liga la réplica de Rueda a su temor por perder el control del patronato si se valora el recinto.

«Ahora que está atrapado sale con simplezas. ¿Saben por qué no quiere? Porque la tasación va a decir que el dueño masivamente de todo el Ifevi es el Concello y sabe que así pierde la mayoría», afirmó Caballero, apuntando que la entrada de Zona Franca requiere disolver el patronato actual previamente «como marca la ley, no porque lo diga yo, algo que además es de sentido común».

En este sentido, el regidor reiteró la propuesta lanzada la semana pasada y retó a Rueda a dar el visto bueno. «Inmediatamente hacemos la valoración hoy y mañana Zona Franca pone los 20 millones que se necesitan para la ampliación. Ya no le pedimos a la Xunta que pague porque sabemos que no lo va a hacer», añadió el alcalde, insistiendo en que el objetivo del presidente autonómico «es que a Vigo le vaya mal y que Conxemar se vaya». Caballero recriminó una vez más la falta de apoyo económico desde San Caetano a los proyectos de la ciudad.