Caballero acusa a la Xunta de «incumplir» el PXOM con el desarrollo del Ofimático

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, abre un nuevo frente con la Xunta, en este caso por el desarrollo urbanístico del Ofimático entre la avenida de Madrid y Martínez Garrido. El regidor asegura que el plan diseñado por el Gobierno gallego, además de manejar unos plazos muy extensos, incumple las condiciones que fija el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo para ese ámbito en lo que tiene que ver con la bolsa de vivienda protegida.

«No van a hacer todas las que deben, lo que quieren es empezar con las viviendas libres metiendo 12 plantas en vez de seis, se trata de especulación», aseguró Caballero, que cuestiona también la tramitación seguida por la Xunta, «que está dilatando y haciendo todo con la máxima lentitud cuando le dijimos que tenía que agilizar plazos».

En esta línea, el alcalde vigués retó al Gobierno gallego a echarse a un lado «porque así la primera vivienda tardaría 15 años», pidiendo que sea el Concello el que asuma el desarrollo del ámbito a través de la nueva empresa pública.

CEIP Virxe do Rocío

Otro choque entre administraciones se está produciendo por las antiguas instalaciones del CEIP Virxe do Rocío, que Caballero quiere gestionar para hacer un centro social, motivo por el que acudirá a la vía judicial. La delegada de la Xunta, Ana Ortiz, asegura que «non o imos permitir porque alí estanse formando os profesores e temos informes».