Atraca en Vigo una 'universidad flotante': un crucero cultural de 4.300 euros

Un interesante recorrido enfocado hacia la naturaleza y los elementos culturales de las ciudades por las que pasa es lo que ha animado a los 137 pasajeros del crucero de expedición noruego Spitsbergen, que este miércoles atracó en el puerto de Vigo, a embarcarse en este viaje lleno de sensaciones.

El crucero tiene una duración de 11 noches y fue vendido a precios a partir de 4.300 euros. Se desarrolla entre Hamburgo y Lisboa y por el camino el Spitsbergen (así nombrado por votación popular), atraca en Harlingen, Ostende, Zeebrugge, Saint Malo, Douarnenez, Ferrol, Vigo y Leixoes.

La mayoría de los pasajeros son alemanes, estadounidenses y británicos y de su cuidado se encargan 84 tripulantes, según información de la agencia Incargo Galicia.

El buque fue construido en Viana do Castelo en 2009 para la armadora portuguesa Atlanticoline con el nombre de Atlantida, pero problemas técnicos y financieros impidieron que llegara a ser estrenado, hasta que en 2015 fue vendido a su actual armadora, la noruega Hurtigruten Expeditions.

Con 7.344 toneladas brutas y 101 metros de eslora por 18 de manga, el buque funciona como una universidad flotante y cuenta con su propio equipo de expedición a bordo que imparte conferencias, presentaciones y actividades tanto dentro como fuera de la embarcación, con las que involucran al pasaje para la interpretación de la naturaleza y la vida salvaje y cultural que van encontrando a lo largo de cada viaje.