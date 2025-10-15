La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros

Vigo ha vivido en los últimos años una auténtica eclosión del fitness. Y el fenómeno va todavía a más. La ciudad ya se acerca al centenar de gimnasios con la apertura inminente de dos macroinstalaciones deportivas nuevas. Una de ellas estará ubicada en el centro comercial Travesía de Vigo, que se suma a Vialia, A Laxe y Gran Vía y contará con un enorme recinto para ponerse en forma. La multinacional del sector, VivaGym, será la empresa que gestionará este nuevo centro deportivo, el tercero que posee en Vigo tras el de María Berdiales y el de Plaza Elíptica. La apertura es inminente, pues el objetivo es que esté ya en funcionamiento antes de que acabe el año. Es más, la empresa ya ha lanzado ofertas de lanzamiento para la inscripción. Los que se anoten ahora pagarán solo 19,90 euros al mes.

El segundo gimnasio que abrirá en breves lo hará donde se ubicaba el antiguo Coliseum, en pleno Areal. Detrás está otro de los principales operadores del sector en España como es Synergym, que con este nuevo centro también sumará tres en la ciudad, junto a los que tiene en Pizarro y Torrecedeira. Han abierto ya el plazo para poder matricularse a un precio más reducido del habitual.

Las dos nuevas aperturas demuestran que el sector del fitness continúa siendo rentable en la ciudad pese a la numerosa competencia. Solo hace falta echar un vistazo en horas punta a los gimnasios de Vigo: están a rebosar, con colas de personas esperando a utilizar las diferentes máquinas y las clases colectivas, como Pilates, llenas. Esta situación se da especialmente en los conocidos como gimnasios low-cost, precisamente como los Sinergym, VivaGym y otra cadena con presencia en la ciudad como Basic-Fit, que ofrecen tarifas mensuales muy por debajo de otros centros. También los tres Máis que Auga (Navia, Coia y Barreiro) están a rebosar en las horas punta del día, sobre todo a partir de las 19 de la tarde.

Pero en el sector del fitness no solo han aumentado los gimnasios tradicionales. En la ciudad hay numerosos centros de entrenamiento con un trato más personalizado en el que los trabajadores, normalmente fisioterapeutas o licenciados en actividad física y del deporte, diseñan planes individuales adaptados a los objetivos de cada usuario. Por ejemplo, a los que buscan volver a entrenar tras una lesión se les programa un plan específico de readaptación deportiva, a los que quieren tonificar y ponerse en forma se les establece una rutina de entrenamiento funcional... En algunos casos, se ofrecen servicios a mayores como fisioterapia, podología, nutrición o logopedia.

Y como no podía ser de otra forma, Vigo también se ha unido a la fiebre del crossfit, un sistema de entrenamiento físico que integra la alta intensidad con movimientos funcionales de diferentes disciplinas como la gimnasia, la halterofilia y el entrenamiento cardiovascular. Tanto en el centro como en las afueras, hay numerosos negocios de esta disciplina. Los conocidos como boxes normalmente se ubican en naves industriales, cuyo interior se adapta para la práctica del crossfit, que ha ganado adeptos en los últimos tiempos entre los que buscan ir un paso más allá del entrenamiento habitual de los gimnasios.

Gimnasios solo para mujeres

La especialización del sector en Vigo va mucho más allá. Sin ir más lejos, hay dos centros deportivos, con perspectivas de sumarse próximamente un tercero, destinados exclusivamente a mujeres. Entre ellos está Woman Fitness, que ofrece distintas actividades para las viguesas como defensa personal, hipopresivos, zumba, yoga o pilates con el objetivo de alcanzar el bienestar. El otro, Singular, se centra sobre todo en pilates, una de las disciplinas más demandadas en Vigo y que más adeptas tiene entre la población femenina.

Lo cierto es que todos estos centros especializados tienen unos precios bastante más altos que los gimnasios tradicionales precisamente por el hecho de ofrecer un servicio más personalizado y unas instalaciones menos masificadas donde además se intenta hacer comunidad entre sus usuarios, en ocasiones con quedadas fueras del centro deportivo los fines de semana.