De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'

El pasado 19 de septiembre se estrenó en televisión una nueva edición de 'La Voz' en Antena 3. El concurso de talentos español, basado en el formato The Voice, originado en los Países Bajos, suma este año su séptima entrega en el tramo de adultos, con rostros ya acostumbrados a sentarse en los icónicos sillones rojos y alguna cara nueva.

Los españoles Malú y Pablo López, el colombiano Sebastián Yatra y el británico libanés, nacionalizado estadounidense Mika son los cuatro coaches que este año intentarán encontrar a la mejor voz del país.

El programa, que se emite en la noche de los viernes (22 horas) ya suma varias jornadas de Audiciones a ciegas, esa primera fase del 'talent show' en la que los aspirantes salen al escenario para interpretar en directo una canción, ante la mirada de cientos de personas que llenan las gradas del plató de Antena 3. Pero la decisión de ser elegidos recae en los artistas que, de espaldas a la actuación que está teniendo lugar y, por tanto, sin poder ver lo que está ocurriendo, deben pulsar un botón si lo que oyen les convence. De hacerlo, su sillón se gira y optan a llevarse a ese candidato para que forme parte de su equipo.

Después de varias sesiones de Audiciones a ciegas, aún quedan dos entregas de esta fase del concurso con la dificultad que ello conlleva para los que aspiran a formar parte de esos 'teams'. Y es que los artistas ya cuentan con un buen número de integrantes en sus equipos, por lo que se ven obligados a hilar muy fino a la hora de pulsar el botón.

La de este viernes 17 de octubre será la penúltima oportunidad para los cantantes de ser elegidos una vez interpreten su tema sobre el escenario. Por lo visto en anteriores ediciones, en el último casting a ciegas suele haber ya algún coach con su grupo de 'talents' ya completo, así que las opciones para ellos bajan exponencialmente. Y será ahí cuando salga al escenario Antía Pinal Pena, una viguesa, estudiante de arquitectura, con dos pasiones: su carrera universitaria y la música.

Como confesó a FARO hace casi un año, dedicarse y vivir de cualquiera de las dos disciplinas sería para ella un sueño hecho realidad, de ahí que compagine las clases de la facultad del campus de A Coruña con sus actuaciones en calles concurridas, tanto de la ciudad herculina como de Vigo, cuando vuelve a casa fines de semana y fiestas de guardar. Con su amplificador, micrófono, cable, pie de micro, y un carrito de la compra violeta, Antía suele montar su particular escenario al lado del museo Marco, en Príncipe. Seguro que muchos ya la han visto.

«No sé si elegiré el plan A o el B, porque los dos me encantan. La idea es asegurarme un futuro y, por eso, hago esta carrera que es preciosa, pero mi sueño, sueño es cantar y componer, aunque llegar a algo en ese mundo es complicado», reconocía entonces Antía, que también anunció en ese artículo del diario decano su intención de presentarse a los 'castings' de Operación Triunfo.

Su paso por OT

Fue el pasado 12 de mayo cuando esta viguesa se plantó en las audiciones del programa que se celebraron en Santiago, junto a 576 aspirantes más, logrando una de las 33 pegatinas con número: eso significaba superar la primera criba para entrar en la Academia más popular de la televisión. Esa tarde, solo cinco 'talents' serían seleccionados en esa fase itinerante que había hecho parada en Galicia, y que daba el pase a los castings finales de Barcelona. Antía no estaba entre los elegidos.

Antía se presentó en mayo de este 2025 a uno de los 'castings' de OT celebrado en Santiago. / Prime

Pero ella no baja los brazos, y después de alguna aparición televisiva en el canal autonómico gallego -intervino en una sección del programa 'Land Rober' de la TVG-, lo intentará en 'La Voz'. Miles de aspirantes se presentan para lograr una de las pocas plazas en esas Audiciones a ciegas del programa de Antena 3, y Antía lo ha conseguido. En uno de esos resúmenes sobre próximas actuaciones y programas, la viguesa aparece fugazmente sobre el escenario, cantando un verso de la canción que interpretará ese próximo 24 de octubre, y a continuación, un plano de Sebastián Yatra, mostrando gestualmente su emoción, algo que no tiene que estar necesariamente relacionado, ya que el montaje de estos cebos televisivos se realizan con extractos muy cortos para dejar la intriga hasta el día de la emisión.

Tendremos que esperar a ese viernes 24 de octubre, a partir de las 22 horas, para comprobar si la artista viguesa consigue que algún 'coach' gire su sillón y logra llegar a la siguiente fase, la de las Batallas. Ese día interpretará el tema 'Confieso', de la cantante Kany García, versión que Antía ya había grabado anteriormente en la intimidad de su casa, como muestra el vídeo subido a su canal de Youtube que pueden visualizar sobre estas líneas.