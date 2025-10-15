Absuelven a un profesor de hacer comentarios de tono sexual
Fue demandado por su alumna de la autoescuela
p. casteleiro
Un acusado de un delito leve contra la integridad moral fue absuelto por falta de pruebas: se trata de un profesor de una autoescuela de Vigo que fue demandado por su alumna. Esta aseguraba que le había proferido comentarios libidinosos.
Los hechos ocurrieron en febrero de este año cuando la joven asistía a sacarse el carné de moto. Tras diez días yendo a prácticas, la joven acudió a la Policía Nacional para denunciar a su profesor. Aseguró a los agentes que desde el primer día recibía comentarios referentes a su físico, con referencias sexuales incluidas. «Qué bien te queda la moto» o «al final te tengo que dar unas palmadas en ese culo» fueron algunas de las mencionadas.
Además, narró un episodio en el que, según su versión, tras subirse a su vehículo para abandonar el lugar de las prácticas, se encontró con su profesor y este le obligó a quitarse la coleta que llevaba puesta. Afirmó a los agentes que, en ese momento, el acusado le tiró de ella y con voz lujuriosa le preguntó si le gustaba.
Con todo, en la sentencia se expresa que «no resulta suficientemente probado que el denunciado haya incurrido en conducta punible». Asimismo, sobre el episodio de la coleta, la magistrada considera que «no existe ninguna prueba directa de los actos denunciados, por lo que la versión de la denunciante no aparece avalada por elemento probatorio alguno».
