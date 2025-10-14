Arriba a Vigo un cazaminas de la armada de Rumanía

El muelle de Comercio del puerto de Vigo alberga estos días al nuevo cazaminas de la armada de Rumanía Capitan Constantin Dumitrescu, que realiza una parada técnica dentro de su ruta entre Portsmouth y la base naval rumana de Constantia, en el Mar Negro, donde fijará su base según informa la Armada de Rumania en su página web.

La rebautizada embarcación que llegó a Vigo comandada por la capitana Madalina Dragan Ghigalau pertenecía hasta hace poco a la armada británica, para la que comenzó a prestar servicio en 1998 como HMS Pembroke integrado en la clase Sandow, compuesta por quince unidades construidas a finales del siglo XX.

De 740 toneladas brutas y 53 metros de eslora, su tripulación la integran 41 personas. Consignada por Pérez Torres, la nueva unidad naval rumana zarpará en los próximos días.