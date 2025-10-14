Retenciones en la A-55 hacia Vigo por dos accidentes de tráfico

El día en la maltrecha autovía A-55 arranca como muchos otros: retenciones de tráfico por accidente. En concreto, dos. Y ambos, a primera hora, lo que ha causado importantes atascos en sentido Vigo que han afectado también a la A-52.

El primero de los golpes, según informa Emerxencias 112, se produjo a las ocho de la mañana en el kilómetro 12,5 en sentido Vigo. Un accidente por alcance entre tres vehículos creó un embudo que ralentizó la circulación. No hubo que lamentar heridos y a la zona se desplazó solo la Guardia Civil.

Solo unos minutos más tarde, en el kilómetro 15, colisionaron otros dos coches, probablemente en medio de la retención que había ya por el primer accidente. Fue uno de los implicados el que llamó a Emerxencias 112. Tampoco hubo que lamentar heridos y a la zona se desplazó la Guardia Civil.