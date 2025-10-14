Reencuentro familiar después de 67 años

No se abrazaban desde hacía sesenta y siete años. Cuando Ramón Fernández vio a la mujer que lo miraba desde el pasillo no la reconoció. Caminó despacio, sin imaginar que aquella persona que contenía el llanto era su hermana Basilisa. Ella se acercó y le tapó los ojos a modo de sorpresa, estaba desorientado, se volvió y preguntó: «Mi hermana?», entonces la distancia se deshizo. Ambos se fundieron en un abrazo que no buscaba fin. Lloraron, se rieron y, por un momento, el pasado volvió a tener cuerpo.

A veces el periodismo hace lo que ni el tiempo ni la distancia logran: volver a unir lo que parecía perdido para siempre. Una historia publicada en FARO bastó para que dos vidas separadas por un océano se encontraran de nuevo. El reportaje donde Ramón decía que buscaba a su hermana encendió la chispa del reencuentro: la familia lo leyó, reconoció el nombre y la emoción hizo el resto.

La nuera de Basilisa, Esther Bermúdez, supo, nada más leerlo, que se trataba del hermano de su suegra. Ella había oído hablar de él, sabía que había emigrado a Brasil con tan solo 23 años y nunca más había vuelto, pero tanto ella como sus familiares desconocían su rostro. «Vimos que había venido a España con el programa ‘Reencuentros con Galicia’ y llamamos para preguntar», relata Esther. Allí le dijeron que estaba alojado en la Residencia de Tiempo Libre de Panxón . No se lo pensó dos veces y junto a sus hijas, su marido y, por supuesto, Basilisa,acudieron al lugar para que los hermanos se conociesen por segunda vez.

«En el momento en el que la vi, no lo podía creer», explica Ramón. Lo describe como una sensación muy fuerte :«Estoy con el corazón partido. Yo ya no contaba con encontrarla.». Nada más pronunciar su nombre, se echó a llorar. «No paraban de hablar, de acariciarse las manos, de decirse cosas al oído», recuerda Esther. «Fue uno de los momentos más emocionantes que he visto en mi vida». Después del primer abrazo, reconstruyeron más de un siglo de silencio. Los recuerdos se habían quedado detenidos en el puerto de Vigo la mañana de 1958 en la que Ramón partió. Ahora, en 2025 y con 91 años, no puede dejar de mirarla para asegurarse de que es real. Lo acompaña su nieta Victoria Seves, que asegura no haber visto nunca a su abuelo tan emocionado.

A la derecha, Basilisa Fernández y Ramón Fernández, junto a sus familiares en el reencuentro. / FdV

El reencuentro se prolongó durante horas. En la biblioteca de la residencia se juntaron con sus hijos y nietos. Al preguntarle por su infancia juntos, él repite que ella era su hermana más querida. Eran una familia de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres, una de ellas falleció y de Juan Fernández, el pequeño, no saben nada desde que emigró a Montevideo. Les queda seguir buscando para reunirse los tres.

Basilisa le contó que, a sus 87 años, sigue viviendo en la misma casa en la que se criaron. Ambos recordaron anécdotas de su infancia en Carregal, Tomiño. «Él no hacía más que besarla, tan cariñoso, tan alegre», recuerda Esther. «Ella decía que ese había sido uno de los días más felices de su vida». Coincidencia es que la nieta de Basilisia, la artista Noelia Solleiro haya compuesto una canción a todos aquellos que emigraron a América. «Sin saberlo, le estaba dedicando la pieza a Ramón», reflexiona Esther. Él lo recibió como un regalo.

La despedida fue dura, como si el adiós se resistiera a repetirse. Esta vez, sin embargo, hubo una promesa de continuidad. Ramón y su nieta Victoria regresarán a Brasil este miércoles, pero lo harán con la serenidad de quien cierra una etapa de incertidumbre.

Reencuentros con Galicia

El programa Reencuentros con Galicia es una iniciativa con más de 35 años de trayectoria promovida por la Secretaría Xeral da Emigración. Tiene como objetivo facilitar el regreso temporal a Galicia de personas emigrantes gallegas mayores de 65 años que residen en América. 200 personas procedentes de Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay aterrizaron este lunes en Vigo para disfrutar de 10 días en la comunidad

Los participantes disfrutan de diversas actividades y visitas culturales, además de recorrer diferentes localidades y ciudades gallegas para conocer el patrimonio cultural y natural de su tierra.