El PP acusa al gobierno local de «artimañas» con los bomberos

El PP ha criticado la nueva «artimaña» puesta en marcha por el gobierno local para tratar de ocultar el déficit de bomberos en Vigo. Según los populares, este pasado mes de agosto se suprimió el mínimo de 20 bomberos por turno que el propio alcalde, Abel Caballero, firmó en 2010.

«Ahora todo vale, hicieron un trabajo de maquillaje, pero en el fondo los efectivos siguen siendo los mismos de antes», lamenta el edil del PP Fernando González Abeijón.