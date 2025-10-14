Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paro de radiólogos cumple su sexto día

El paro de radiólogos cumple su sexto día |

El paro de radiólogos cumple su sexto día |

Los radiólogos que hacen guardias del Chuvi han iniciado su segunda semana de huelga —25 del medio centenar de todo el servicio—. El Sergas explica que se evalúa la actividad y se realizan las más prioritarias, reprogramando el resto, lo que puede estar afectando a consultas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents