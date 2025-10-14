El paro de radiólogos cumple su sexto día
Los radiólogos que hacen guardias del Chuvi han iniciado su segunda semana de huelga —25 del medio centenar de todo el servicio—. El Sergas explica que se evalúa la actividad y se realizan las más prioritarias, reprogramando el resto, lo que puede estar afectando a consultas.
