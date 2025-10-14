Más de 40 obras públicas están en marcha en Vigo, con 227 millones de inversión

La inversión pública es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio y, en estos momentos, en Vigo hay más de 40 proyectos en marcha (se tienen en cuenta las obras ya iniciadas o en fase de licitación para su arranque en las próximas semanas que precisan, por su presupuesto, salir a concurso) que suman un montante económico de casi 230 millones (sin contar el IVA), según los datos publicados por las distintas administraciones en sus portales de contratación.

Las aportaciones de cada ente ofrecen, además, características reseñables que les hace destacar en uno u otro apartado, ya que la Xunta es la administración que más inversión global suma, el Concello la que tiene más proyectos iniciados y repartidos, mientras que la Autoridad Portuaria presume de la actuación de mayor envergadura económica. Diferentes actuaciones, además, están cofinanciadas entre las administraciones, participando también por ejemplo la Diputación o el Gobierno central en inversiones del Concello y Xunta, tanto con recursos propios como con fondos europeos.

Concello

La política de humanizaciones centra buena parte de la agenda de obras licitadas por el Concello, que sigue apostando también por ampliar las infraestructuras del Vigo Vertical. Con todo, la inversión más grande que tiene en estos momentos entre manos y que se prolongará aún durante más de un año es la construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, que se licitó por un presupuesto de 21 millones y que cuenta con la cofinanciación de la Diputación.

La principal humanización, en este caso de la mano del Gobierno central, es la que se está llevando a cabo en la avenida de Madrid por 13 millones, que está empezando a transformar ya una arteria de la ciudad en una vía del siglo XXI. En el podio de los proyectos municipales está la reconstrucción de la piscina de Teis, que exige cerca de seis millones de euros.

En el marco del Vigo Vertical, pero también actuando en renovar íntegramente las calles, están inversiones como la del Paseo de Granada (2,7 millones), las rampas de Pintor Colmeiro (2) y Pintor Lugrís (1,3), mientras que el Concello ha avanzado también en la licitación del futuro macroparque de la Finca Matías (2,4) para que arranque a principios de 2026.

Obra publica en ejecucion o licitada en Vigo / Hugo Barreiro

La construcción de vivienda monopoliza prácticamente las actuaciones del Gobierno gallego en estos momentos en la ciudad, con hasta 11 edificios en construcción o en fase de licitación que requieren un desembolso económico de 69,2 millones en Navia, ámbito en el que también está acometiendo la urbanización del polígono 2 con una inversión de 16,3 millones.

En esta zona, también está previsto el arranque de las obras antes de que acabe el año del nuevo instituto, licitado por 18,7 millones este pasado verano. La cartera de proyectos en marcha de la Xunta se completa con los trabajos que está llevando en la ETEA para urbanizar la denominada parcela PS-6, requiriendo la obra alrededor de 4,8 millones.

Organismos estatales

La Autoridad Portuaria y Zona Franca trabajan en estos momentos en cuatro expedientes de obra, tres de ellos impulsados por el Puerto entre los que destaca la construcción de un nuevo silo en Bouzas para el almacenamiento de vehículos, con un presupuesto base de 41 millones que está a la espera de la adjudicación para poder arrancar. En una fase ya avanzada está, por su parte, la obra de los Peiraos do Solpor (4,4 millones), con el objetivo de que esté lista en el primer semestre de 2026.

Por su parte, Zona Franca está a punto de adjudicar la construcción de la futura fábrica de microchips fotónicos, con una apuesta económica que supera los ocho millones.

Las inversiones del Gobierno central se completan con los trabajos de refuerzo del viaducto de O Porto en la VG-20, con un presupuesto aprobado superior a los 5,4 millones de euros.