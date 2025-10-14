Nueva edición del certamen «Vigo en 90 segundos»
De la Navidad y la Reconquista a la ciudad que no se detiene. La tercera edición del concurso de cortometrajes «Vigo en 90 segundos», una iniciativa del Concello a través de la Vigo Film Office, busca convertir un año más la urbe en un gran plató de rodaje abierto a toda la ciudadanía. La temática será, precisamente, «Vigo, ciudad en movimiento». El plazo de inscripción y participació n, a través del formulario de la web de la Vigo Film Office, será del 20 de octubre al 20 de noviembre.
