Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Freaky Film Festival lleva su Pequefreak a Sitges

El Galician Freaky Film Festival continúa consolidando su papel como uno de los festivales referentes del cine fantástico del noroeste peninsular al ser invitado por el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges para participar en una mesa redonda sobre nuevas audiencias. El certamen vigués presentó su experiencia con el Pequefreak, el brazo del GFFF dedicado al público infantil y familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents