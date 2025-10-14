Enfermera agredida: "Somos personas cuidando de personas y la agresión verbal es un delito"

"Estábamos informando a unos pacientes de la consulta en la que estoy de que estaba en huelga el compañero, porque es un derecho que tenemos todos los trabajadores", recuerda sobre lo acontecido el viernes 3 de octubre la enfermera Paula Fernández, que trabaja en las consultas de Rehabilitación del Hospital Meixoeiro. "Cuando [el presunto agresor] escuchó la palabra huelga ya vino con tono amenazante, diciendo que nos iba a dar con perdón, unas ostias", relata.

Era el acompañante de una paciente, que estaba en la sala de espera en la que Paula informaba de que serían recitados otro día. Cuentan desde la junta de personal, que convocaron hoy una protesta ante el Meixoeiro, que este hombre "se abalanzou sobre ela, intentou collela polo pescozo e, incluso, levantou o puño".

La rápida intervención de la supervisora, Karina, de otros usuarios y, más tarde, del servicio de seguridad, impidió que continuara. "Que nadie mire para otro lado cuando están amenazando a una compañera", pide Paula, que agradece la intervención tanto a su supervisora, "que apareció enseguida", como a "los de seguridad, al compañero" que le "defendió, a la directora de Enfermería, Rosa Moráis, y al subdirector, Antonio," a sus compañeros del servicio de Rehabilitación y al médico y la coordinadora del centro de salud de Porriño, que le atendieron.

Mensajes

"Que piense antes de ser violento con alguien de personal porque, al final, somos personas cuidando de personas y la agresión verbal es un delito", le pide al hombre al que denuncia.

"No tengo miedo a decir que que muchas veces no consideramos violencia las agresiones verbales y son violencia", resalta emocionada esta sanitaria, que confiesa que ha convivido con violencia familiar desde que tiene "uso de razón" y que colabora con distintas asociaciones en esta materia.

Desde la junta de personal cifran en 18 las agresiones sufridas este mes por trabajadores del Área Sanitaria de Vigo, cuatro de ellas, físicas. Su presidenta, Pilar Rodríguez (CIG Saúde) señala que el año pasado fueron 200. Reclaman formación y medidas de prevención con distintos mecanismos para evitarlas, protección cuando se producen y después.

"É delito agredir a un sanitario, non é unha cuestión menor e hai que empezar a tomar medidas. Superan os 200 casos na área sanitaria de Vigo e parécenos de suficiente magnitude para tomar en serio esta situación e para que se tomen unha vez por todas medidas reais", señaló Rodríguez.