Doblete de cruceros en el puerto de Vigo con el desembarco de 6.000 británicos
Los grandes buques Ambience y MSC Virtuosa atracaron este martes en el muelle de Transatlánticos
Los cruceros Ambience y MSC Virtuosa cruzaron sus caminos este martes en el puerto de Vigo, donde desembarcaron a más de seis mil pasajeros de nacionalidad británica en su mayoría.
El primero amarró para que sus 1.232 huéspedes disfrutaran en la ciudad de la primera de las seis escalas de su viaje a las islas Canarias que arrancó el pasado sábado en Londres. El Ambience, que según informó la agencia Pérez y Cía., da trabajo a 560 tripulantes, volverá a Vigo el 26 de noviembre para completar su programación del año en Vigo.
Por su parte, el MSC Virtuosa realiza la ruta contraria, ya que procede de Madeira y Canarias y se dirige a Southampton, donde sus 4.805 pasajeros y 1.681 tripulantes culminarán este jueves un recorrido muy similar. Consignado por Bergé, con esta escala el MSC Virtuosa dijo adiós a Vigo hasta abril de 2026.
