En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Pablo Galán
Más de 40 obras públicas están en marcha en Vigo, con 227 millones de inversión
La inversión pública es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio y, en estos momentos, en Vigo hay más de 40 proyectos en marcha (se tienen en cuenta las obras ya iniciadas o en fase de licitación para su arranque en las próximas semanas que precisan, por su presupuesto, salir a concurso) que suman un montante económico de casi 230 millones (sin contar el IVA), según los datos publicados por las distintas administraciones en sus portales de contratación.
Juan Carlos Álvarez
Marián Mouriño, presidenta del Celta: «Para mí es un reto llenar un Balaídos con 43.000 espectadores»
En esta segunda parte de la entrevista a Marián Mouriño la presidenta del Celta aborda cuestiones relativas a las obras que rodean al club en estos momentos: la reforma de Balaídos y la aspiración de ser una de las sedes del próximo Mundial y la segunda parte de las obras en la ciudad deportiva de Afouteza. La dirigente apuesta con firmeza por un estadio de más de cuarenta mil espectadores convencida de que puede llenarlo cada fin de semana y abre la puerta a colaborar con el Concello para esta reforma en caso de que Vigo no esté entre las elegidas para el Mundial.
La acusan de dejar un piso de Vigo en estado «deplorable» y alega que no pudo limpiar al tener covid
La pandemia del covid-19 sigue llegando a los juzgados de Vigo de las formas más insospechadas. Fue tan ubicuo e inevitable el coronavirus sobre la sociedad que puede colarse en cualquier tipo de causa judicial. Como en este típico pleito por los desperfectos en una vivienda de alquiler.
La inquilina llevaba algo más de tres años en el piso cuando, en julio de 2022, rescindió el contrato y devolvió las llaves. La propietaria aseguró en su demanda que la vivienda había quedado en un «deplorable estado de mantenimiento», además de presentar una serie de desperfectos y daños «que no existían con anterioridad. Le reclamaba por ello 5.333 euros, además de facturas impagadas por valor de 125 euros.
Alberto Blanco
Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dice también adiós. La junta de gobierno de Vigo ha aprobado el informe de la Concejalía de Patrimonio en el que se rechaza la prórroga de la concesión del mítico restaurante, cafetería y heladería Di San Remo –que expira en noviembre tras 40 años de explotación– y cuya ampliación había sido solicitada por su actual propieataria Hostelería Samil Playa S.L.U.
Lara Graña
La industria celebra el «éxito» de Conxemar: «Somos referencia mundial, Vigo da un plus»
Expositores reivindican el «salto de calidad» del certamen: «Proyecta la imagen de Galicia y la ciudad como modelos mundiales en la industria del mar».
Lara Graña
La pesca de altura gallega urge un mayor control sobre la flota asiática
Reclama blindar el mercado de importaciones que no permitan garantizar la trazabilidad del producto. «De nada nos vale una parada biológica del potón si hay flotas que no paran nunca», clama un directivo. Las compras, al alza.
Lara Graña
Juan Antonio López, subsecretario de Pesca de Argentina: «Las cuotas están aseguradas 15 años, es hora de dialogar sobre inversiones»
Argentina tiene una mitad del corazón pesquero de Galicia. No solo por su enorme peso en los balances de las empresas asentadas en Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn, sino por un arraigo con décadas de trayectoria.
Alberto Leyenda
Tensión en la Policía Nacional de Vigo: archivada la denuncia de una alto mando por acoso laboral y «puro machismo institucional»
La tensión y las desavenencias entre altos mandos sobrepasaron las paredes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo para dirimirse en la Ciudad de la Justicia. Y es que su secretaria general denunció por acoso laboral, con tintes de «puro machismo institucional», a tres superiores jerárquicos. La Sección 5ª de la Audiencia Provincial, sin embargo, archivó definitivamente la denuncia, siguiendo los pasos del Juzgado de Instrucción n.º 8 de la ciudad.
Víctor P. Currás
El 70% de los vecinos de la provincia de Pontevedra se encuentra en prealerta por sequía
Con una semana de octubre ya a las espaldas, los vigueses siguen viendo con preocupación al cielo. La falta de lluvias de los últimos meses ha llevado a Augas de Galicia a decretar el nivel de prealerta por sequía en 16 municipios de la demarcación Galicia-Costa que se unen a los 13 de la provincia de Pontevedra que ya estaban en esa situación desde agosto. En total, más de 664.000 vecinos, un 70% del total al incluir Vigo y su área.
Jorge Garnelo
Vella: «La sostenibilidad económica importa tanto como la ambiental»
La Política Pesquera Común (PPC) es la Biblia del sector del mar en la Unión Europea. En ella se establecen las normas por las que se rige la actividad —tanto la pesca como la acuicultura—, y su principio fundamental parte del equilibrio de los tres pilares sobre los que se cimienta —medioambiental, social y económico— con el objetivo de promover una gestión eficaz de los recursos. Se trata de una cuestión que recibe un trato desigual desde Bruselas a ojos de la flota europea, española y gallega, que no se cansa de denunciar el desequilibrio entre la primera pata —la verde— y las dos restantes —vinculadas al empleo y la generación de la riqueza en las comunidades costeras, pero también a la seña de identidad de numerosas regiones que, como Galicia, tienen por cada barco no solo un medio de vida, sino un símbolo cultural que desde hace ya varias décadas avanza hacia su desaparición—. «No podemos permitir que una de estas tres dimensiones crezca a expensas de las otras dos», advirtió ayer el excomisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en el marco del XIII Congreso de Conxemar, la FAO y el MAPA. Lo dijo en un momento en el que la actual PPC se encuentra en proceso de evaluación —no en vano; hay que recordar que lleva más de una década sin actualizarse— y en el que toda la cadena de valor urge adaptarla a los desafíos presentes y futuros.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»