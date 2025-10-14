Detienen de nuevo a El Pulpo por un supuesto intento de robo

La Policía Local detuvo la pasada madrugada a tres personas por un presunto intento de robo en una caseta de obra ubicada junto a la antigua estación de autobuses de la avenida de Madrid. Uno de los arrestados es José Manuel Rodríguez Lamas, ·El Pulpo, quien fue condenado por la matanza del hostal de Vilaboa de 1997 y que desde que recuperó la libertad ya ha sido apresado varias veces. En la actualidad tiene 58 años. Él y los otros detenidos fueron puestos ayer a disposición del juzgado de guardia, que decretó su puesta en libertad sin medidas.

El arresto se produjo de madrugada. La Policía Local acudió al punto al ser alertada de un posible robo en las casetas de obra. Allí vieron que la puerta de una de esas oficinas móviles estaba forzada y con gotas de sangre. Junto a una mujer, fueron detenidos El Pulpo y otro hombre, que se habían escondido en la tienda de campaña de una de las numerosas personas que pernoctan en esa zona. Rodríguez Lamas tenía un corte en un dedo y portaba un destornillador y guantes de plástico.