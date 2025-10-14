Condenado por amenazas racistas: «No quiero mierda peruana aquí»
r.v.r.v.
El juzgado de lo Penal 1 de Vigo impuso 1 año y 3 meses de cárcel, por conformidad, al autor de un delito menos grave de amenazas, con agravante de motivación racista, tras dirigir a una joven frases como «no quiero mierda peruana aquí» o «que no me toque los cojones la panchita esa que la mato».
Según el fallo, víctima y acusado eran amigos pero la relación derivó en enemistad y hubo discusiones entre ambos e intercambios de insultos y comentarios despectivos por WhatsApp. En 2024 el acusado contactó con una amiga común y le escribió mensajes refiriéndose a la víctima despectivamente. La actitud siguió después de que ella denunciase.
