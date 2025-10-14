El CMUS arranca el curso al son de las hermanas Raña
El Conservatorio de Música Profesional de Vigo inauguró ayer el nuevo curso 2025-2026 en el auditorio David Russell. Como no podía ser de otra manera, lo hizo con las actuaciones de la pianista y la flautista Alba y Lara Raña, de amplia trayectoria y exalumnas del centro. Las hermanas eligieron piezas de Medtner, Durán, Guridi, de Manuel y Gaubert.
