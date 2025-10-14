Claves para una correcta adaptación a la nueva «turboglorieta» de Vigo: recomendaciones para trazarla

Cada vez que en Vigo se inaugura una «turboglorieta» salta la misma polémica entre detractores y defensores. Ahora le ha tocado a la «turborrotonda» de la Avenida de Madrid. En sus primeros días han abundado los pitidos, las infracciones y algún que otro amago de accidente. Está a prueba, como avanzó el alcalde, Abel Caballero, pero la experiencia en Vigo (que presume de multitud de rotondas de este tipo desde que se hizo la primera, hace diez años) dicta que, a base de costumbre, acaban funcionando.

La «turboglorieta» de la Avenida de Madrid funciona, a grandes rasgos, como debería hacerlo cualquier rotonda normal. Pero, en este caso, con líneas continuas que ayudan a los conductores a entrar y salir de ella sin problemas en función de la salida que vayan a tomar y sin necesidad de realizar arriesgados cambios de carril.

Una recomendación a la que deben atender todos los conductores es la de olvidarse de algo que se enseña en las autoescuelas: aferrarse al carril derecho para evitar responsabilidades en caso de accidente no es posible en la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid. Y, en la práctica, no debería serlo en ninguna rotonda. Portugal, por ejemplo, lo deja ya claro en su Código de Circulación, incluso con multas. En España, sin embargo, nada en su Código de Circulación impide dar una vuelta completa por el carril derecho.

Jose Lores

¿Recomendaciones para utilizar la «turboglorieta»?

Anotada la primera recomendación, los conductores deben tener en cuenta que para no liarse en la nueva «turborrotondas» de Vigo deben elegir antes bien el carril por el que entran. Una vez dentro, tendrán que seguir la trayectoria marcada por las líneas continuas. De lo contrario, no solo cometerán una infracción, sino que podrían colisionar con otro vehículo.

De esta forma, saliendo de Vigo por la Avenida de Madrid hacia O Porriño, hay tres opciones para tomar bien la nueva glorieta ubicada en el cruce con Gandarón y Raposeira.

Carril de la izquierda (interior): para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño.

para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño. Carril central: solo para seguir de frente hacia O Porriño.

solo para seguir de frente hacia O Porriño. Carril derecho: para girar hacia Raposeira, continuar hacia O Porriño o entrar en el hipermercado Alcampo.

Plano de la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid de Vigo. / Concello de Vigo

En sentido contrario, de O Porriño hacia Vigo, es más sencillo, ya que solo hay dos carriles:

Carril izquierdo (interior): para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central).

para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central). Carril derecho: para seguir hacia Plaza de España o girar a la derecha hacia Gandarón.

Los movimientos llegando desde Raposeira o Gandarón son similares. Pero a mayores, desde ambos cruces se habilitarán dos accesos directos a la Avenida de Madrid que permitirán no entrar en la «turboglorieta» si se sale de Gandarón hacia la Plaza de España y de Raposeira hacia O Porriño (desde esta última salida se podrá acceder también directamente al hipermercado Alcampo.)