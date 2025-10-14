Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG alerta de problemas con la PassVigo de los viajeros jóvenes

R. V.

El BNG alerta de fallos en el funcionamiento de las tarjetas PassVigo de los menores de 15 años, asegurando que los errores informáticos están provocando cobros indebidos o que viajen sin el billete obligatorio.

«É incomprensíble que continúen a sucederse estas incidencias sen que Concello e Vitrasa teñan actuado», lamenta el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier Pérez Igrexas. El BNG exige también que sigan los descuentos en el transporte público el próximo año.

