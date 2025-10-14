El barrio de Ribadavia ganará un espacio vecinal en una parcela ahora abandonada

El barrio de Ribadavia contará con un espacio de ocio y convivencia en un lugar ahora abandonado, el denominado Muíño do Vento, una edificación en ruinas que data de 1950 junto a una parcela inutilizada. Para transformar ese enclave, el Concello cuenta ya con un proyecto redactado por la arquitecta Estefanía Grandal Leirós, que estima un presupuesto de casi 358.000 euros y seis meses de obras para dar a la zona un auténtico lavado de cara, tal y como explicó el alcalde, Abel Caballero, a los vecinos en una reunión informativa.

Las líneas maestras de la actuación buscan dotar al barrio «de un espacio público de calidad» conectado con el parque de los Capuchinos y que se convierta en una puerta de entrada digna para el barrio.

Partiendo de la conservación de la fachada principal del edificio y, especialmente, su torre representativa. El interior se vaciará para habilitar una nueva estructura que genere nuevos usos como conciertos, recitales o actos culturales.

Arriba,e stado actual de la zona, abajo recración de cómo quedará / Jose Lores / FDV

Mientras, la parcela contigua se dotará con una zona de chorros y un estanque que evoque la relación de los molinos con el agua, con la vegetación como punto esencial del proyecto, mientras que la iluminación, con bolardos que marquen el sendero y focos estratégicamente colocados para realzar el inmueble, jugará otro papel clave.

La recuperación de este espacio para los vecinos de Ribadavia se une a diferentes intervenciones del Concello en los últimos años para garantizar el saneamiento y la iluminación o embellecer las calles con proyectos de arte urbano dándole un toque bohemio. En las próximas semanas, además, se ejecutarán una serie de obras para garantizar que las plazas de aparcamiento sean en exclusiva para los residentes.