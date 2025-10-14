Arranca el rodaje de la nueva serie de Antena 3

La pasada jornada, la calle Policarpo Sanz se vio interrumpida por el rodaje de la nueva serie de Atresmedia, Ágata y Lola . La ficción es una nueva apuesta para el Prime Time de Antena 3 y también estará disponible en Atresplayer. Eva Martín y Mireia Oriol serán las protagonistas.

Se grabará íntegramente en Vigo y alrededores y estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos. Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la alianza entre dos mujeres completamente diferentes: Lola Castro (Eva Martín), inspectora empática e impulsiva del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo, y Ágata Díaz (Mireia Oriol), una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo, alejada de la acción.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos tradicionales, mientras aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes. La pieza busca romper prejuicios y barreras sociales. La serie, producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’), cuenta con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos y está dirigida por María Togares y Oriol Ferrer.

Promete sumarse a otras producciones de éxito de Atresmedia como lo son La Casa de Papel ,Veneno, Vis a Vis o Velvet.