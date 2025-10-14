Un 40% de la población del área tiene el colesterol alto

El 40% de la población del Área Sanitaria de Vigo presenta un nivel elevado de colesterol, según los datos que maneja el Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Son dos de cada cinco personas. Principalmente, reciben atención por parte de su especialista de Medicina de Familia, en su centro de salud. Pero los casos más graves y los genéticos se remiten a las consultas del hospital. Para atenderles, han decidido crear una consulta específica en el Meixoeiro.

El colesterol alto aumenta el riesgo desarrollar enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares, debido a la acumulación de placa en las arterias. «Es una patología que puede dar mucha guerra», advierte el jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición, el doctor Manuel Penín Álvarez.

Cuenta que el porcentaje de los que llegan al hospital es mucho menor. Son aquellos más graves o los que lo han heredado. «Hay que hacer un estudio genético y los exámenes son un poco más complicados», aclara y explica que, en los casos severos, «son personas que pueden tener un infarto siendo muy jóvenes».

Ya hay una endocrinóloga que concentra la atención a estos casos y, por lo tanto, se está especializando. Creando una agenda específica quieren darle mayor visibilidad para mejorar la derivación. «Que los profesionales del área sepan que hay una persona dedicada a eso ala que pueden enviar a sus pacientes», detalla el responsable del servicio.

Además, están apareciendo novedades en los tratamientos. «Antes eran todo pastillas y ahora hay medicamentos inyectables que se ponen cada seis meses», explica el doctor Penín Álvarez y añade: «son cosas nuevas y nos ayudan».

Por el momento, la consulta se pasará una mañana cada 15 días, pero se ajustará a la demanda.

«Endocrinoloxía en aberto»

El servicio quiere acercarse a la población. Que los ciudadanos conozcan lo que es un endocrinólogo y lo que pueden hacer por ellos. Así que han organizado una actividad divulgativa mañana, en el salón de actos del Hospital Álvaro Cunqueiro, a las 18 horas, a la que invita a toda la población.

Con «Endocrinoloxía en aberto» quieren dar consejos prácticos sobre salud y bienestar. «Quiénes somos, la plantilla que tenemos, lo que hacemos, qué tipo de patología atendemos...», son las cuestiones por las que empezará el doctor Penín Álvarez, para luego pasar a recomendaciones sobre hábitos de vida saludables basados en la evidencia científica.

Ofrecerá información práctica y útil sobre cómo calcular el índice de masa corporal para detectar sobrepeso u obesidad. También enseñará a palpar la tiroides. «Es una glándula que desarrolla frecuentemente nódulos y es muy fácil ver si los tienes si sabes dónde poner la mano», señala y resalta que «la mayoría son benignos».

Tras la exposición habrá un turno de preguntas y se establecerá un diálogo abierto entre profesionales y pacientes. El acceso es libre hasta completar aforo.