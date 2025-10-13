Vigo rasca una oferta inusual de vuelos a Barcelona: tres aviones diarios durante el cierre de Lavacolla

El aeropuerto de Vigo tendrá una oferta inusual de vuelos a Barcelona el próximo año: tres aviones diarios en cada sentido. Pero será algo puntual durante un mes. En total, 21 frecuencias semanales, una cifra muy por encima de las entre 7 y 11 que suele tener en invierno; o las 14 de verano que, como mucho, oferta en Peinador la única aerolínea que opera actualmente la ruta: Vueling.

Esta aumento de aviones en la ruta entre Vigo y Barcelona supondrá pasar de las algo más de 4.000 al mes habituales a más de 7.500. Será, sin lugar a dudas, una de las mejores operativas en años en esta conexión. Los tres aviones diarios por sentido estarán operativos cada día desde el 26 de abril hasta el 27 de mayo de 2026 coincidiendo con el cierre del aeropuerto de Santiago por los trabajos de reforma de su pista de aterrizaje

Esta es la programación que ha publicado en las últimas horas Vueling coincidiendo con las fechas en las que el aeropuerto de Santiago estará completamente cerrado por las citadas obras en su pista.

Por ello, Vueling ha tenido que mover ficha y ha distribuido sus vuelos de Santiago –donde tiene la mayor oferta de Galicia y que incrementará todavía más este año tras la fuga de Ryanair– entre Alvedro y Peinador.

El aeropuerto de Vigo llegará así a los tres vuelos diarios a Barcelona. El de Alvedro, a entre 4 y 5. A mayores, Vueling también ha programado durante ese mes vuelos de Santiago en A Coruña, como los de Mallorca, Gran Canarias, Málaga, Sevilla, Tenerife o París.

A partir del 28 de mayo, cuando está previsto que reabra el aeropuerto de Santiago y se ponga en marcha también la ruta entre Lavacolla y Nueva York de United Airlines, Vueling pasará a operar el vuelo entre Vigo y Barcelona con su operativa habitual durante la temporada de verano: dos vuelos diarios como máximo con jornadas semanales con uno solo. En Lavacolla tendrá días con hasta cinco aviones por sentido; cuatro en Oporto o tres en Alvedro.