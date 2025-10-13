Una visión cómica de la historia

Con la perspectiva que permite el paso del tiempo, la fortaleza de O Castro se desplazó tres siglos atrás a través de la representación de la obra cómico-musical «¿Por qué Vigo? 1719», programada por el Concello para poner en valor la fortaleza y permitir a los vigueses conocer, de manera amena, un trocito de su intensa historia.

Con Felipe V e Isabel de Farnesio como protagonistas, desde las 17,30 horas, los actores narraron el conflicto que enfrentó a España e Inglaterra y que tuvo a los reyes de entonces como principales responsables de que los británicos asediasen e invadiesen Vigo en 1719, sin que los vigueses pudiesen mostrar demasiada oposición.

La obra, ideada por Davide González e Iria Pinheiro, se suma a otras iniciativas puestas en marcha desde el Concello como visitas guiadas y virtuales y otras jornadas teatralizadas, todas con el objetivo de poner en valor la historia de la fortaleza de O Castro.