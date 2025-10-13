Deslumbrante viaje al futuro en Vigo: ¿Ya es Navidad?

Un paseo nocturno por Vigo en octubre puede convertirse en un viaje al futuro. Una excursión hacia la Navidad. De repente, cuando uno menos se lo espera, miles de luces led se encienden y, en un abrir y cerrar de ojos: ¡Ya es Navidad! Ayer en la calle Venezuela. Antes, en otras zonas de la ciudad. Hoy, mañana, pasado... este fenómeno ocurrirá en cualquier otro rincón de la ciudad.

Que la Navidad llega a Vigo muy pronto es un hecho. Como de costumbre, las luces comenzaron a montarse en agosto. Solo un mes después, los vigueses comenzaron ya a tener la impresión de vivir en diciembre, pues las calles comenzaron a llenarse de luces e incluso adornos gigantes como el Muñeco de Nieve de Vialia, la Caja de Regalo de Gran Vía, la Bola de Navidad de Urzáiz o el Árbol de Porta do Sol, ya plantado y creciendo hacia sus 45 metros.

La empresa que se encarga de las luces de Vigo, Ximenez Iluminación, no tiene solo que montar casi 12 millones de luces led. También tiene que probar. Y ahí es cuando cualquiera puede vivir un viaje al futuro hacia la Navidad en Vigo. Ayer en la calle Venezuela, donde se pudieron ver todos los arcos encendidos. Pero no ha sido la primera calle que se ha podido ver vestida de Navidad antes de mediados de noviembre, cuando se prevé que se enciendan las luces de Vigo 2025. No son las primeras, pero tampoco serán las últimas.