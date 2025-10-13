Transportes formaliza el último estudio del AVE a Portugal pero sigue sin explicar el retraso de la Salida sur de Vigo

El Ministerio de Transportes acaba de dar un nuevo paso en los despachos para poder hacer realidad, a medio plazo, una línea de alta velocidad entre Vigo y Portugal. La Dirección General del Sector Ferroviario publicó este lunes la adjudicación del contrato para la redacción del estudio informativo del tramo entre Porriño y la frontera portuguesa, imprescindible para dar continuidad a la Salida Sur desde la ciudad olívica y que enlazará con el trazado que tiene que construir Portugal hasta Valença.

Tal y como había adelantado FARO el pasado domingo 24 de agsagostooto, la apertura de las ofertas presentadas por las ocho licitadoras que concurrieron al concurso dejaba a una UTE conformada por dos empresas de Cantabria y Cataluña como las grandes favoritas y, unos días después, se certificaba la propuesta de adjudicación, pendiente ya solo de la burocracia habitual de presentación de documentación para hacerse oficial.

Las empresas elegidas son WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT, que han unido sus fuerzas para acreditar hasta 34 años de experiencia y comprometerse a realizar el estudio informativo por 690.400 euros. Una vez completada toda la tramitación y la firma del contrato, estas compañías dispondrán de un plazo de 24 meses para tener listo el estudio informativo, por lo que no será una realidad hasta finales de 2027.

La elaboración del estudio se estructurará en dos fases, correspondiendo la primera con el estudio de viabilidad para analizar los trabajos desde una perspectiva socioeconómica y conocer las alternativas, mientras que a continuación tendrán que dar los pasos para exponer el estudio a información pública y obtener, llegado el momento, el visto bueno ambiental para ejecutar las obras.

El puente más largo de la península

Un aspecto singular que se incluye en el contrato es el diseño del futuro viaducto ferroviario entre Tui y Valença, que se convertirá en el más largo de la Península Ibérica al superar los 4,3 kilómetros, cuya construcción deberán repartirse España (2,5 kilómetros) y Portugal (1,9) y que sustituirá al actual inaugurado en 1886. El primer diseño apunta a un puente con tres pilares sobre el Miño —uno más que el de la A-52 al sur— y una pendiente de hasta el 1,5% en su llegada al país vecino.

Según los primeros planos entre ambos países la nueva línea circunvalará el casco histórico de la villa fronteriza. Por el momento se desconoce si Portugal apostará por conectarla con un ramal a la estación actual al pie de la fortaleza o si, siguiendo el modelo de varias estaciones españolas, creará una de Valença AV.

Trazado del AVE entre Vigo y Oporto a su paso por Tui, Valença y el río Miño / Simón Espinosa

La otra novedad son las primeras pistas respecto a la compatibilidad de la línea con la red actual. Este tramo se encuentra encajado entre los Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Baixo Miño y las Gándaras de Budiño o el Parque Natural del Monte Aloia. Es por ello que después de su salida en superficie en el término municipal de O Porriño la línea discurrirá en paralelo a la actual durante los primeros tres kilómetros. En esta zona destaca el Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de As Gándaras que conectará con la terminal de mercancías mejorada por Adif en el polígono industrial homónimo.

Después del paso inferior de la A-55 continuará durante otros 3 kilómetros separándose poco a poco de la línea actual, dejando al este la N-550. Así, a su llegada a los lugares de O Pombal y A Fenteira iniciará un pequeño descenso tras alcanzar los 40 metros de altitud sobre el nivel del mar. En este punto «sobrevolará» el triángulo de Guillarei donde se bifurcan la línea del Miño a Ourense, la actual de Valença y el by-pass de mercancías.

Retraso en la piedra angular

Mientras la burocracia avanza en los despachos del Ministerio de Transportes para desencallar el AVE hasta Portugal, sigue sin conocerse el contenido del estudio informativo de la Salida Sur de Vigo, que pese a iniciarse hace ya más de dos años no se ha concluido todavía, esperándose ahora para finales de este ejercicio, lo que supondrá duplicar el tiempo inicialmente previsto con el que contaba la empresa Prointec, que era de 18 meses.

Pese a las reiteradas preguntas de esta redacción, Transportes no ha ofrecido explicaciones sobre el retraso en la tramitación de este documento, que alcanza ya una demora de 15 meses manteniéndose «en redacción»

El contrato adjudicado en junio de 2023 por 880.000 euros contemplaba un cronograma de 18 meses de trabajos: doce para realizar catas y redactar y otros seis para exponer el resultado ante posibles alegaciones. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunciaba el pasado 4 de diciembre que «está a punto de concluir» y que «tiene de plazo todavía hasta el 31 de diciembre» para hacerlo.

El estudio informativo desarrollado por Prointec deberá elegir dos opciones. En primer lugar el Corredor Norte, con un trazado de 12,3 kilómetros en paralelo a la A-55 y un coste de 573 millones que mantendría el servicio en O Porriño. En segundo, el Corredor Sur «directo» por Puxeiros hacia As Gándaras, que sería de 14,7 kilómetros y requeriría de 687 millones de inversión. Este nuevo retraso pone en serio riesgo el compromiso de España de tener finalizada su tramo en 2030 debido al calendario habitual en estas infraestructuras. Una vez finalice se someterá vez a información pública para recibir alegaciones.

A partir de entonces se abrirá un periodo de otros 18 meses para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un paso indispensable y que en algunos casos como el túnel de Valencia ya está duplicando el tiempo previsto. El proyecto constructivo no se licitaría hasta finales de 2027; lo que dejaría al límite el arranque de trabajos en esta década. Obras de este tipo requieren, según los datos del Ministerio, 40 meses para la redacción de su proyecto constructivo.