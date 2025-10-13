Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad

La administración de Porta do Sol volvió a dar una alegría este domingo con el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. Vendió un único décimo del primer premio, que recayó en el 43.429, dotado con 1,3 millones de euros al número (130.000 euros al décimo).

Además de Vigo, se vendieron décimos del 43.429 en otras quince localidades españolas: Pontevedra, Caborana (Asturias), Barcelona, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander, Castellón de la Plana, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), Santa María de Guía (Las Palmas), Málaga, Segovia, Mas de las Matas (terueal), Oliva (Valencia) y Xirivella (Valencia).

El premio se puede cobrar desde este mismo lunes.