Regades defiende en China la colaboración internacional
Vigo y Barcelona representaron a España en el Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Haikou
La delegación de la Zona Franca de Vigo cerró este domingo su visita a China con su participación en la Asamblea General del World FZO, celebrada tras la ceremonia de clausura del Congreso Mundial de Zonas Francas que se celebró durante el fin de semana en Haikou, provincia de Hainan.
David Regades, que asistió como socio a la asamblea general, señaló la importancia de pertenecer desde Vigo «a una organización en la que priman las colaboraciones internacionales entre las zonas francas, el intercambio de experiencias y el traslado de conocimiento de proyectos en los que estas organizaciones forman una red muy solvente porque supone abrir puertas a nuestras industrias, empresas y llevar nuestros servicios al mundo».
El delegado del Estado, que junto a la Zona Franca de Barcelona representó a España en el Congreso Mundial, valoró de forma muy positiva la cita de este año: «Tenemos que estar presentes en todos los foros en los que ahora mismo el mundo económico debate sobre la tecnología aplicada al trabajo, las formas de liderazgo, los proyectos de energías limpias, la IA o la igualdad».
Regades, junto con la delegación viguesa de Zona Franca, fue recibido pro la dirección del Consejo de Promoción del Comercio Internacional chino en Hainan. Y, entre la visitas del fin de semana, conocieron la empresa Huayan Collagen Technology, pionera en el desarrollo de colágeno marino para salud, belleza y nutrición.
