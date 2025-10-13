Os Ninguéns recuerda la «emergencia habitacional» en el segundo aniversario del incendio de Alfonso X

El Foro Socioeducativo Os Ninguéns convocó ayer un encuentro vecinal «de tenrura e loito» coincidiendo con el segundo aniversario del incendio del edificio de Alfonso X en el que fallecieron una madre y sus tres hijos menores. Durante la concentración, se leyó un manifiesto en el que se lamentó que el suceso pudo haberse evitado. También se recordó que el coletivo lleva diez años reclamando un consorcio público de viviendas en alquiler entre concello, Xunta y Gobierno central para combatir la «emerxencia habitacional» de la ciudad.