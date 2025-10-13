El mercado de la vivienda esquiva el alza de precios, con más de ocho compras cada día

El mercado de la vivienda lleva años conviviendo con una escalada sin freno de los precios, que al cierre del segundo semestre de este año dejaba, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el metro cuadrado en Vigo a un valor tasado de 2.092 euros, cifras que no han supuesto freno a la actividad inmobiliaria, sino todo lo contrario, ya que las operaciones formalizadas entre enero y junio de 2025 se sitúan en niveles que solo se consiguieron entre 2005 y 2008, en plena burbuja antes de la crisis económica.

Los datos publicados recientemente por el Gobierno central reflejan que en Vigo se cerraron 1.522 transacciones en el primer semestre del ejercicio (más de ocho operaciones al día), un dato únicamente superado en otros cinco períodos temporales de la misma duración.

Son ya varios años con una evolución al alza, con ligeras oscilaciones en algunos ejercicios, desde la pandemia del covid, ya que a partir de 2021 se empezó a notar ya un estímulo en la adquisición de viviendas, pero ha sido este año cuando se han vuelto a superar las 1.500 operaciones, con una variación del 23,7% en la comparativa con el primer semestre del año anterior.

El récord de transacciones oficializadas en Vigo en un semestre está fijado en las 2.226 operaciones del período comprendido entre julio y diciembre de 2005, hace dos décadas, siendo la única vez que se superaron los dos millares. Los datos registrados en la ciudad olívica en el primer semestre del año son ya superiores a los que hubo durante el acumulado de todo el ejercicio en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, años marcados por la importante recesión económica.

Empresarios del sector de las inmobiliarias, cuestionados por el estímulo que vive la compra de viviendas en la actualidad, explican que se juntan distintos factores a pesar de que los precios estén disparados, con los interesados aprovechando las herencias para hacer frente a la entrada del 20% que se suele pedir para acceder a un hogar en propiedad, ya que por norma general, con posterioridad, las hipotecas suelen exigir un esfuerzo menor que el del mercado del alquiler, con las mensualidades que se pagan por arrendar también creciendo sin freno durante los últimos años.

compraventa de viviendas en vigo / Hugo Barreiro

Desde 2015, año en el que empezaron a tirar para arriba los precios, el coste medio de una vivienda de alquiler en Vigo ha crecido un 11% más que lo que lo ha hecho el valor para adquirir un inmueble en propiedad, indican las estadísticas cruzadas de Xunta y Gobierno central.

La principal diferencia en las transacciones de la actualidad con las que se producían hace dos décadas radican en el tipo de vivienda que está en el mercado, ya que de las 1.522 operaciones formalizadas en el primer semestre de este año, apenas el 9% tuvieron que ver con vivienda nueva, mientras que en 2005 y 2006, el peso de los inmuebles a estrenar estaba por encima del 50%. La entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) pretende revertir esta situación favoreciendo la construcción de nuevos hogares, ayudando también a enfriar los precios.

En este sentido, también la Xunta está trabajando para desarrollar suelo en Vigo para agilizar la construcción de bloques residenciales y ya ha oficializado la adjudicación de la redacción del Proyecto de Interés Autonómico que permitirá actuar en el ámbito comprendido entre Ramón Nieto, Santa Cristina y Cantabria. La consultora Proyfe será la encargada de diseñar el documento urbanístico para permitir las obras.

La IA prevé un estancamiento del valor del m2 en este trimestre

La inteligencia artificial (IA) prevé que en Vigo los precios entren en una situación de estancamiento en los últimos meses de este año, tras un primer tramo en el que el valor del metro cuadrado se había disparado.Así, según un estudio encargado por Fotocasa, una de las empresas especializadas en el sector inmobiliario, se espera que los precios sufran una variación de apenas el 0,1% hasta diciembre, registro por debajo de los incrementos del 3% que se espera en Ourense, del 2,5% en Pontevedra o del 2% en A Coruña. Entre junio de 2025 y 2024, el valor del metro cuadrado se había disparado en Vigo más del 13%.