A juicio de nuevo un hombre ya condenado por estafas en falsos alquileres de vivienda en Vigo

La sección quinta de la Audiencia acoge mañana un juicio contra Pedro María M.O., como supuesto autor de un delito de estafa en un falso alquiler de vivienda en Vigo. Se da la circunstancia de que el acusado ha sido recientemente condenado por hechos similares y está inmerso en más de una decena de causas por estafas de este tipo. En este caso, está señalada una vista que ya estuvo fijada para el 17 de septiembre, pero que tuvo que ser suspendida ante la incomparecencia del procesado, que está en la prisión de A Lama, y que no había sido notificado.