Denuncian una nueva agresión a un sanitario en el Meixoeiro
Otros usuarios impidieron un ataque físico en la sala de espera, después de que una profesional informara a un paciente que no le atenderían por la huelga
A. B.
El día de la huelga médica por un estatuto propio, el pasado viernes 3 de octubre, se registró una nueva agresión a un sanitario en el Hospital Meixoeiro, según denuncia CIG Saúde.
Relatan que una profesional sanitaria salió a avisar a un paciente de que ese día no le atenderían por el paro médico y que su cita serían reprogramada, pero el usuario no lo encajó bien. Denuncian que le agredió verbalmente y, cuando ya tenía el puño en alto, fueron los propios pacientes y acompañantes que estaban en la sala de espera, junto a otros trabajadores, los que impidieron que la agresión llegara a más. Intervino después el servicio de seguridad privada del hospital.
Movilización
La junta de personal del Área Sanitaria de Vigo ha convocado mañana, a las 12 horas, una mobilización de repulsa en la puerta principal del Hospital Meixoeiro, "en defensa do respecto, da dignidade e da seguridade do persoal sanitario".
