Denuncian una nueva agresión a un sanitario en el Meixoeiro

El día de la huelga médica por un estatuto propio, el pasado viernes 3 de octubre, se registró una nueva agresión a un sanitario en el Hospital Meixoeiro, según denuncia CIG Saúde.

Relatan que una profesional sanitaria salió a avisar a un paciente de que ese día no le atenderían por el paro médico y que su cita serían reprogramada, pero el usuario no lo encajó bien. Denuncian que le agredió verbalmente y, cuando ya tenía el puño en alto, fueron los propios pacientes y acompañantes que estaban en la sala de espera, junto a otros trabajadores, los que impidieron que la agresión llegara a más. Intervino después el servicio de seguridad privada del hospital.

Movilización

La junta de personal del Área Sanitaria de Vigo ha convocado mañana, a las 12 horas, una mobilización de repulsa en la puerta principal del Hospital Meixoeiro, "en defensa do respecto, da dignidade e da seguridade do persoal sanitario".