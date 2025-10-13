Cuatro de cada diez alumnos de tesis hicieron un máster en otra universidad

Cuatro de cada diez alumnos de doctorado de la UVigo hicieron un máster en otra universidad antes de iniciar estos estudios en alguno de sus tres campus durante el curso 2023/24. De los 399 matriculados en total, 176 habían obtenido en una institución ajena este título previo que, junto con el de grado, es obligatorio para poder realizar la mayoría de los programas ofertados.

El doctorado es la certificación más alta que otorgan las universidades y es necesario para iniciar una carrera investigadora en el ámbito académico o profesional. Debe culminar con la defensa de una tesis, un trabajo original que aporte nuevo conocimiento en su área, y da acceso al título de doctor o doctora.

Los programas con mayor porcentaje de alumnos de nuevo ingreso procedentes de otra institución tienen carácter interuniversitario. Y son Estadística e Investigación Operativa, que impartenlas tres universidades gallegas (dos de los dos inscritos); Biotecnología avanzada, de la UVigo y la UDC (7 de 8); Tecnología Aerospacial, compartido con la de Extremadura (3 de 4); y Ciencias Sociales y Envejecimiento, coordinado por la las universidades gallegas y las portuguesas de Trás-Os-Montes y Oporto.

También es elevada la proporción en el programa de Educación, deporte y salud del campus de Pontevedra (7 de 10); Análisis económico y estrategia empresarial, impartido por las tres universidades gallegas (12 de 18); y Sistemas de software inteligentes y adaptables, de la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense (3 de 4).

Respecto a la demanda general, según los datos disponibles en el portal de transparencia, los programas de doctorado de la UVigo que generan más interés están vinculados a la educación, el deporte, las bellas artes, la creatividad y la innovación en sostenibilidad, salud, comunicación o gobernanza. Y todos ellos están adscritos a facultades de los campus de Ourense y Pontevedra.

Los títulos más solicitados en el curso 23/24 también fueron los interuniversitarios. El de Ciencias sociales y envejecimiento registró tres aspirantes para cada una de sus cuatro plazas disponibles en la Facultad de Educación y Trabajo Social de Ourense. E idéntica proporción hubo en el de Análisis Económico y Estrategia Empresarial, que tenía 14 vacantes en el campus de Vigo y sumó 45 peticiones.

En el caso de los tres programas impartidos en Pontevedra por la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte la demanda duplicó el número de pupitres disponibles. Y el doctorado en Creatividad e innovación social y sostenible, adscrito a la Escuela de Ingeniería Forestal y de carácter transversal, recibió 47 solicitudes para sus 20 plazas.

También en Pontevedra, el título de Creación en Investigación en Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes sumaba dos preinscritos por cada una de sus veinte plazas. Y el de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, de la facultad ourensana de Ciencias, con 26 plazas de nuevo ingreso, tuvo 46 peticiones.

En el campus de Vigo, el doctorado en Estudios Lingüísticos, que contaba con 7 plazas, registró 13 peticiones y acabó matriculando a 9 alumnos. Y el de Traducción y paratraducción también tuvo que aumentar su cupo inicial hasta los 16 estudiantes, seis más que vacantes ofertadas.