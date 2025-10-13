Un crucero estadounidense 'bautizado' por la serie 'Vacaciones en el mar': llega a Vigo el Regal Princess

No se prodiga mucho en Vigo el mega crucero Regal Princess que este lunes atracó en su única visita a la ciudad del 2025. A bordo conduce 3.420 pasajeros de nacionalidad estadounidense que vivieron en Vigo la primera escala de una travesía trasatlántica que los devolverá a su país.

Aunque su imagen es fácilmente reconocible por tratarse de una embarcación gemela del Sky Princess que sí visita Vigo con frecuencia, lo cierto es que el Regal Princess tan solo pasó por Vigo tres veces desde que fue inaugurado en 2014.

El pasaje, que vivió durante las horas de escala una jornada de auténtico verano, disfruta de un crucero trasatlántico de tres semanas entre Southampton y Galveston (Texas) que incluye visitas a Le Havre, Bilbao y tras zarpar de Vigo, Ponta Delgada y varias islas caribeñas.

El gran crucero, que fue consignado por la Agencia Marítima Antares, desplaza 142.229 toneladas brutas y mide 330 metros de eslora por 38 de manga. En su acto de entrega fue apadrinado por los actores del elenco de la mítica serie de televisión Vacaciones en el mar, que en clave de comedia romántica y a mediados de los últimos años setenta y ochenta supuso la popularización de los cruceros a nivel mundial de la mano del inolvidable Pacific Princess y de sus protagonistas.