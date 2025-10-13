Capturar el «Vigo en movimiento» en tan solo minuto y medio

De la Navidad y la Reconquista a la ciudad que no se detiene. La tercera edición del concurso de cortometrajes “Vigo en 90 segundos”, una iniciativa del Concello a través de la Vigo Film Office, busca convertir un año más la urbe en un gran plató de rodaje abierto a toda la ciudadanía. En esta ocasión la temática para estos microcortos será, precisamente, «Vigo, ciudad en movimiento».

«Queremos que Vigo sea un escenario en el que cualquiera pueda rodar la historia que desee. Este año el reto es retratar Vigo, ciudad y movimiento», destacó el alcalde. Abel Caballero. El regidor subrayó además que el certamen pretende capturar la esencia dinámica de la urbe, «es una ciudad que corre en Balaídos, que vibra en los conciertos, que sube por las rampas mecánicas, que se reinventa cada día. Vigo no se queda quieta nunca».

El concurso está abierto a cineastas, estudiantes, creadores de TikTok o cualquier persona aficionada al vídeo. Las piezas, en castellano o galego, podran filmarse con un smartphone, una cámara doméstica o profesional y la participación es completamente gratuita y libre. Incluso los menores de edad son bienvenidos, siempre que los trabajos sean presentados por un tutor legal.

Fechas y premios

El plazo de inscripción y participación, a través del formulario de la web de la Vigo Film Office, será del 20 de octubre al 20 de noviembre. El público votará sus obras favoritas en Instagram, del 24 al 30 de noviembre, y los premios se entregarán el 20 de diciembre en el MARCO.Habrá más de 2.500 euros en premios en formato de tarjetas regalo, distribuidos entre las categorías de mejor microcorto, premio del público y otras menciones especiales: