Los bomberos de Vigo liberan a un niño que tenía la mano atrapada en la bisagra de la puerta de un colegio

Los bomberos de Vigo tuvieron que intervenir hoy para liberar a un niño de 3 años cuya mano y parte del brazo habían quedado atrapadas en la bisagra de una puerta de un aula de un centro escolar. Los efectivos cortaron la bisagra y resolvieron la situación.

Hasta el punto se trasladó una ambulancia, si bien los sanitarios comprobaron que el pequeño no presentaba lesiones por lo que, según informan los bomberos, ya no fue necesario trasladarlo a un centro médico.