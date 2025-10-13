Asociaciones LGBTIQ+ de Vigo advierten de perfiles falsos en Grindr que buscan humillar a los usuarios
En un difundido se indica que los autores son cuatro jóvenes que quedan con sus víctimas en las zonas de cruising de la ciudad
La asociación Avante LGBT en Vigo y en Pontevedra advirtió la pasada semana de la presencia de perfiles falsos en la aplicación de citas Grindr, utilizada sobre todo por hombres gays. Según indican, son cuatro jóvenes que contactan con usuarios en zonas cruising de la ciudad para proferirles insultos.
Aunque el afectado con el que hablaron decidió no presentar una denuncia por ahora, desde la entidad explican que tomaron la decisión de difundir la información para prevenir nuevos encuentros con agresiones.
«Buscan atacar con acoso verbal a las víctimas, hay al menos una persona que ya sufrió insultos», señalan.
Las zonas cruising, donde habrían ocurrido las agresiones verbales, son puntos de encuentro en los que (sobre todo) hombres gays establecen relaciones con desconocidos. Aunque esta práctica está en desuso por la aparición de aplicaciones, en Vigo existen varias que todavía funcionan. Según el difundido, los agresores habrían quedado allí con el afectado a través de una conversación en Grindr, donde se habrían creado perfiles con fotos de sus caras.
Casos en otras ciudades
Aunque es la primera vez que ocurre en la ciudad, desde Avante LGBT señalan que en otras comunidades sí se tiene noción de cacerías homófobas.
Hace un par de años, en Barcelona se investigó una agresión física cometida por tres hombres que habían quedado con un joven. Le pegaron y le robaron la cartera.
Pero, además, la semana pasada, un hombre fue a juicio en Valencia por, presuntamente, retener y violar durante nueve horas a un hombre con el que había quedado a través de una app de citas. En la misma comunidad, en marzo de este año, un hombre denunció que tras quedar con otro por Grindr, fue llevado a un domicilio en el que había otros dos esperando para cometer una violación grupal.
